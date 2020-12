«La France n’a pas de problème avec l’islam», selon Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron a assuré, vendredi, que «la France n’a pas de problème avec l’islam». «Nous sommes l’un des premiers pays à avoir traduit le Coran. Simplement, nous avons construit notre projet dans la séparation du religieux et du politique», a-t-il indiqué dans un entretien donné à Brut, où il a souligné par ailleurs «le droit de critiquer une religion». Au-delà de la question du culte, il a appelé à ce que les lois du pays soient respectées.

Dans cette interview, Emmanuel Macron a abordé la question des musulmans en France et évoqué l’affaire Mila, mineure menacée de mort pour avoir critiqué l’islam. Il est également revenu sur l’affaire Mennel, ancienne candidate de l’émission télécrochet The Voice, qu’elle a dû abandonner après avoir été critiquée sur son voile.

Selon le président Macron, «nous avons une situation de violence permanente qui donne le fait que quand une jeune fille va chanter avec le voile elle est conspuée, et doit partir, et quand une fille critique l’Islam sur réseaux, elle est harcelée et doit quitter l’école. On est devenus fous».

Sur la question de la laïcité, Emmanuel Macron a souligné que l’on «peut croire ou ne pas croire», dans le cadre du respect des lois françaises. A l’approche de l’examen du projet de loi contre le séparatisme, annoncé dans son discours le 2 octobre dernier, le chef d’Etat est revenu sur le volet éducatif de ce texte.

Dans ce sens, il a exprimé son souhait de «remettre l’enseignement de l’arabe dans la République», en donnant la possibilité aux écoles publiques de donner des cours «pour éviter que cela ne soit détourné par d’autres». Le projet de loi prévoit notamment la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, ainsi que l’interdiction de l’école à domicile.