Diaspo #171 : Ziad Qoulaii, la musique comme empreinte des pas de migrants

Il est né à Casablanca mais a grandi dans le quartier de Yacoub El Mansour à Rabat. C’est ce quartier qui inspire son parcours artistique à ce jour. Depuis son enfance, Ziad Qoulaii, qui vit actuellement au Canada, rêve de devenir réalisateur de cinéma.

Grandir dans l’un des quartiers les plus populaires de Rabat nourri son imagination et lui donne cette soif de créer. A l’âge de 16 ans, Ziad rejoint un groupe de jeunes photographes de la capitale, ce qui lui permet de côtoyer de nouveaux créateurs aux orientations artistiques différentes et d’assister à des événements éclectiques.

C'est ainsi que son amour pour l’art, le cinéma et la musique évolue avec ces expériences, notamment en écoutant les histoires de son quartier. «J’étais observateur. Je regardais tout autour de moi et j’ai toujours pensé qu’un jour, je raconterais toutes ces histoires dans un film», déclare Ziad à Yabiladi.

Mais pour réaliser son rêve, il pense à l'exil, un départ vers le Canada. En 2013, il fait ses valises, quitte son quartier et sa famille, pour des études en cinéma à Montréal.

Ziad Qoulaii et Simon Pierre. / Ph. Lian Benoit

De la musique au Canada

Peu de temps après son arrivée au Canada, Ziad, par ailleurs chanteur occasionnel dans sa ville natale, commence à s’intéresser davantage à ce talent. Après avoir mis en pause ses études cinématographiques, l’artiste montréalais assiste à des soirées de jam, à la rencontre de jeunes musiciens, chanteurs et producteurs de musique.

Son style de chant unique attire l’attention de ses amis et son intérêt pour le chant s’est renforcé. «De retour au Maroc, je chantais entre amis et parfois seul. Ce n’était pas quelque chose que je voulais faire dans la vie», se souvient Ziad.

«Au Canada, je me suis retrouvé à assister à tous ces événements musicaux et soirées de jam, à rencontrer des gens talentueux qui faisaient de la musique et aimaient mon style», ajoute-t-il. Lors de l’un de ces événements, Ziad rencontre Simon Pierre, un musicien local. Lors d’une visite au Maroc, Ziad et Simon parle de musique et décide de se revoir une fois de plus au Canada.

Ziad Qoulaii dans le clip Atlantic. / Ph. Telescope Films

«De retour à Montréal, je suis allé le voir et il m’a fait écouter ce qui est devenu par la suite notre première chanson ensemble en duo», se souvient Ziad. Avec Simon, qui s’occupe de la production, les deux artistes constituent le duo montréalais De.Ville.

Une fusion transatlantique

Chantant en darija, en arabe classique, en français et en anglais, Ziad écrit les paroles des chansons et s’inspire de ses rencontres au Maroc. Une influence musicale qui permet aux jeunes marocains de s'identifier. Le duo vient de sortir en novembre un mini-album «qui parle à chaque Marocain qui rêve de quitter le pays».

Inspirées d’un scénario de film écrit par Ziad, les trois chansons représentent le début, le milieu et la fin de l’histoire d’un migrant. «La première chanson s’appelle ‘Atlantic’ et elle raconte l’histoire d’un Marocain qui veut traverser la mer», explique-t-il. Les deuxième et troisième chansons («Dopamina» et «Water») évoquent ses aventures quand il a réalisé son rêve, et comment tout s’est terminé.

Le clip d’Atlantic a été tourné et diffusé, avec Ziad dans le rôle du jeune migrant. «Financièrement, nous n’avons pas pu filmer ni faire de vidéoclips pour les trois chansons, donc nous avons fini par travailler uniquement sur le vidéoclip d’Atlantic», explique Ziad. «En raison de mon intérêt pour le cinéma, il était très important pour moi d’avoir un clip vidéo et de faire traduire une histoire en images», souligne le jeune artiste.

L’intérêt de Ziad pour le cinéma n'en est que plus exacerbé. En plus de sa musique, le jeune homme continue d'étudier le cinéma à l’université et envisage de retourner un jour au Maroc et de réaliser son rêve d’enfance.