Le reclassement du cannabis par l’ONU, prélude à une dépénalisation au Maroc ?

Les 53 Etats membres de la Commission onusienne des stupéfiants ont voté, mercredi 2 décembre, une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de retirer le cannabis du tableau IV de la Convention unique de 1961 – reconnaissant enfin son utilité médicinale et thérapeutique. Cette décision a bénéficié de 27 voix favorables, dont celle du Maroc, 25 voix contre et une abstention, l’Ukraine.

Jusque-là, le cannabis et ses substances apparentées ou dérivées ont fait partie des listes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, amendée par le Protocole de 1972. Elles y ont figuré dans les Tableaux I et IV, qui inclut les drogues les plus dangereuses, à l’image des opioïdes mortels et toxicomanogènes, dont l’héroïne. Par ce récent vote, le cannabis a été retiré de cette seconde classification, après 59 ans. Il demeure sur la première qui lui reconnaît des utilisations médicinales possibles.

En janvier 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’ailleurs formulé ses recommandations pour modifier la classification des substances liées au cannabis et sa suppression du Tableau IV. «Elles restent inscrites au Tableau I et restent donc soumises à tous les niveaux de contrôle de la Convention de 1961», a indiqué un communiqué de la CND.

Here's how the 53 member states in the Commission on Narcotic Drugs voted on the WHO recommendation to remove cannabis from Schedule IV of the 1961 single convention - finally acknowledging its medicinal and therapeutic utility



