Abdellatif Miraoui passe de la direction de l’Université Cadi Ayyad à l’INSA Rennes

Le Marocain Abdellatif Miraoui, Docteur en sciences de l'ingénieur et directeur de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA), vient d’être nommé à la tête de l’INSA Rennes.

Selon le site de l’établissement d’enseignement supérieur français, Abdellatif Miraoui remplace ainsi M’Hamed Drissi pour un mandat de 5 ans renouvelable à compter du 14 décembre 2020.

«Professeur des universités et Directeur du Pôle Energie et Informatique à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard, le nouveau directeur de l’INSA Rennes a été Président de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)», rappelle l’école d’ingénieur, qui note que le Marocain est également «l’auteur de plus de 300 publications scientifiques dont plus de 120 dans des revues internationales avec Impact Factor, co-auteur de 4 ouvrages et directeur de 32 thèses de doctorat».

«Ses thématiques de recherche portent sur l’optimisation et la gestion de l’énergie électrique, la pile à combustible, les technologies de l'hydrogène, les Smart Gridset les systèmes d’entraînement destinés aux véhicules électriques et hybrides.»

«J’ai à cœur d’accroitre les compétences soft et power skills de nos étudiants en termes d’ouverture, de culture, de sciences humaines et sociales et de développement durable. Notre double appartenance au Groupe INSA et au Projet Université de Rennes est une richesse que je souhaite faire fructifier»,» a déclaré Abdellatif Miraoui.

Le nouveau directeur de l’INSA a été élu à la majorité absolue par le Conseil d'Administration puis nommé par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mercredi.