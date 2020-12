Des lots de matériel médical anti-Covid alloués aux hôpitaux du Sahara

Le ministère de la Santé a alloué un important appui logistique aux hôpitaux des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Guelmim-Oued Noon, en vue de renforcer la capacité litière de réanimation dans ces régions et assurer le traitement et l'hospitalisation des cas Covid-19.

Ainsi, l’hôpital régional Moulay El Hassan Ben Mehdi de Laâyoune a bénficié d'un appui logistique d’un coût de plus de 31 millions de dirhams, dans le cadre des mesures anticipatives pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Ces équipements biomédicaux et logistiques modernes, qui visent à renforcer la capacité litière de réanimation et à assurer le traitement et l'hospitalisation des cas Covid-19, comportent notamment 43 concentrateurs d’oxygène, 42 moniteurs de surveillance multi-parmétrique, 13 laryngoscopes, 34 lits d’hospitalisation avec matelas, 55 lits de réanimation et 33 respirateurs de réanimation.

Il s’agit également de 02 scanners, 02 générateurs d’oxygène, 03 radios mobiles, 03 reprographes et un grand lot de kits pour les tests antigéniques rapides des cas de nouveau Coronavirus.

L’opération de remise de cet appui, qui va améliorer sensiblement la prise en charge des patients Covid-19, a été supervisée vendredi par le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelilah Boutaleb, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Outre Laâyoune, le ministère de la Santé a alloué des équipements médicaux et biomédicaux aux hôpitaux des deux autres régions des provinces du Sud, à savoir Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab.

Durant la cérémonie de remise de ces équipements, Dr. Abdelilah Boutaleb a rappelé que les provinces du sud ont récemment connu une augmentation du nombre de cas de la Covid-19. Pour lui, le ministère de la Santé a mobilisé tous ces équipements, afin d’améliorer les conditions de prise en charge des malades Covid-19 et soutenir les efforts louables du personnel médical, infirmier et technique, pour assurer leur mission humanitaire et noble surtout dans les circonstances de cette pandémie.