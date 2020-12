Maroc : Le CCM décroche un contrat de tournage de 200 MDH pour un long-métrage américain

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé, jeudi, avoir signé une autorisation de tournage d’un long-métrage américain pour 200 millions de dirhams, prévu en 2021.



Il s’agit d’un «énorme contrat» avec une maison de production américaine et un «très gros coup sachant que ce montant sera le deuxième plus gros investissement étranger qui ait été effectué au Maroc après le tournage d’une saison entière de la série télévisée Homeland, qui avait drainé 280 millions de dirhams en 2019 pour tourner 12 épisodes de la 8ème et dernière saison, a déclaré Sarim Fassi-Fihri, directeur du CCM.



Cité par Médias 24, le responsable a expliqué que «cette somme qui sera comptabilisée comme une recette de l'année 2021 représente à elle seule 25% du chiffre d'affaires de 2019 qui était une très bonne année en termes d'investissement étranger».



«Cette signature consacre le deuxième plus gros investissement cinématographique étranger de l'histoire du Centre cinématographique marocain, et le premier pour le tournage d'un long métrage», s’est-il réjoui.

Quant aux détails sur le budget et le nom du film, du réalisateur et du casting, Sarim Fassi-Fihri a indiqué qu’il «faudra cependant attendre le mois de février prochain pour en savoir plus». Il précise toutefois que «la différence avec la série Homeland est que l’autorisation de tournage qui a été délivrée par le CCM est one shot soit pour un long-métrage de 120 minutes et pas une dizaine d’épisodes télévisés».

«Grâce à cette signature qui va faire parler dans le milieu, 2021 se présente très bien après l'année en cours qui a connu un effondrement de 50% des investissements cinématographiques étrangers», conclut le responsable.