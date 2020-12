El Guerguerate : L'Azerbaïdjan soutient le Maroc

La République d'Azerbaïdjan a exprimé vendredi son soutien aux efforts du Maroc pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes au passage d'El Guerguarat.

«La République d'Azerbaïdjan exprime son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc ainsi qu'à ses efforts pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes au passage d'El Guerguarat entre le Maroc et la Mauritanie», souligne le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan dans un communiqué.

«L'Azerbaïdjan soutient les efforts de l'ONU visant à parvenir à une solution politique durable et juste à la question du Sahara sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU», ajoute le ministère.