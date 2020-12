Deux Marocains demandeurs d'asile inculpés pour meurtre en Allemagne

Le parquet de Bonn a inculpé, cette semaine, deux demandeurs d’asile de nationalité marocaine, pour le meurtre d’un ressortissant d’origine maghrébine.

Selon le média allemand Express, la porte-parole du tribunal, Saskia Wielpuetz a indiqué que les hommes de 28 et 29 ans sont accusés de meurtre et vol avec violences, leur victime ayant «saigné à mort lentement et douloureusement».

«Lorsque les enquêteurs sont entrés par effraction dans sa chambre dans le logement des réfugiés de la ville à Lohmar, le matin du 15 juillet, ils ont été accueillis par un spectacle horrible : l'homme de 45 ans gisait ligoté au sol, sans vie, son visage tuméfié et à peine reconnaissable, tout son corps plein de coupures et de contusions. Le médecin urgentiste ne pouvait que déterminer qu'il était mort», rapporte le média.

Selon l'acte d'accusation, les deux réfugiés, qui vivaient alors dans le centre d'hébergement central (ZUE) de Sankt Augustin, ont torturé leur victime pendant plus de deux heures et l’ont tourmenté. «Ils l’auraient frappé à la tête au moins 20 fois contre le pied d’une table en métal», détaille-t-on.

Ils auraient aussi volé «une paire de baskets Nike et un téléphone portable», avant de quitter le logement à six heures du matin, laissant leur victime agonisante et ligotée. Les deux Marocains ont été arrêtés, ivres, le jour du crime à Siegburg.

Ils sont arrivés en Allemagne en tant que demandeurs d’asile depuis des années. Leur procès commercera au plus tôt en début de l’année prochaine, conclut le média.