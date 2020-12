L'ENSAM remporte le premier prix du Morocco IoT & AI Challenge

Le club de génie électrique de l'Ecole normale supérieures d’arts et métiers (ENSAM) relevant de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a remporté le premier prix de la compétition Morocco IoT & AI Challenge, a-t-on indiqué vendredi.

L’équipe de l’ENSAM- UM5 va représenter le Maroc au Arab IoT & AI Challenge, qui aura lieu à Dubaï, précise un communiqué conjoint de l'UM5 et l'Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS). Le deuxième et le troisième prix ont été décernés à l’Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile.

Les gagnants du Morocco IoT & AI Challenge sont qualifiés aux finales régionales de Arab IoT & AI Challenge pour rivaliser avec les autres lauréats des qualifications locales à la Conférence globale de l’IEEE de l’intelligence artificielle et l’internet des objets (IEEE GCAIoT) à la mi-décembre. Dix-neuf projets ont été reçus pour un total de 62 participants, qui sont des étudiants nationaux.

Les qualifications de Arab IoT & AI Challenge au Maroc ont été organisées par les étudiants de la branche IEEE, les futurs ingénieurs de l’ENSIAS- Université Mohammed V de Rabat dans le but de motiver les jeunes marocains à forger l'esprit d’entreprenariat et d’innovation, faire face aux nouvelles technologies et de réaliser leurs rêves.

Morocco IoT & AI challenge est une compétition qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle et l'internet des objets. Le challenge est ouvert aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux doctorants, aux chercheurs et aussi aux startups. Le challenge est totalement gratuit, et il suffit juste d'avoir une idée innovatrice en rapport avec le domaine de l'intelligence artificielle. Les étudiants peuvent aussi participer avec leurs projets de fin d’études (PFE).

Cette compétition englobe différents pays du monde arabe, à savoir l’Egypte, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, Oman, Palestine et les Emirats Arabes Unis. Les finalistes au niveau du Maroc ainsi que les autres finalistes du reste du monde Arabe concurrencent à l'IEEE GCAIoT.