Bras de fer entre le CCIF et Gérald Darmanin devant le Conseil d’Etat

Le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) a annoncé, à travers son avocat, un recours au Conseil d’Etat pour contester la dissolution de l’association, actée par décret en Conseil des ministres, le 2 décembre. Ce texte a «visé le CCIF en tant que ‘groupement de fait’, démontrant ainsi, si cela est nécessaire, que l’objectif de la dissolution de cette organisation – jamais condamnée, jamais incriminée, jamais mise en cause par la justice et qui a toujours respecté et fait respecter la loi – est uniquement politique», a annoncé ce vendredi Me Sefen Guez Guez, dans un communiqué.

Pour l’avocat, la décision du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, «se situe très exactement» dans la volonté de ce dernier de «faire passer un message» à «toute personne physique ou morale qui contesterait ses pratiques ou son action». «Alors que la loi ‘contre le séparatisme’ est une loi susceptible de conduire à des dérives contraires à l’Etat de droit, puisqu’elle vise clairement à la restriction des libertés, il apparaît clair que, dans ce contexte, éliminer le CCIF constitue une manœuvre politique aussi habile qu’évidente, qu’il est important de dénoncer, pour toutes celles et ceux qui sont attachés aux libertés fondamentales, socle de l’Etat de droit», a ajouté Me Guez Guez.

«Alors qu’il avait initialement prévu de ne pas alimenter cette confrontation, le CCIF, par la voie de son liquidateur, ira au Conseil d’Etat afin de montrer que l’objet principal de cette dissolution est de criminaliser la lutte pour les droits et les libertés en France.» Me Guez Guez

La veille de cette annonce, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) a dénoncé de son côté une «dissolution politique du CCIF». L’association s’est dite «profondément inquiète de cette atteinte à l’Etat de droit», qui selon elle «ne peut conduire qu’à accroître les tensions et à conforter l’idée que ce sont bien toutes les personnes musulmanes qui sont ici mises en cause».

«Plus personne n’est à l’abri de telles poursuites»

Dans un communiqué, la LDH a par ailleurs accusé le gouvernement français de s’engager «sur la voie du délit d’opinion», en assumant de dissoudre une association parce qu’elle a qualifié d’islamophobes ‘des mesures prises dans le but de prévenir des actions terroristes et de prévenir ou de combattre des actes punis par la loi’». «Le gouvernement nous montre que plus personne n’est à l’abri de telles ou telles poursuites», a estimé l’ONG, rappelant que l’exécutif considère les opinions du CCIF comme étant des «agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme» et faisant la promotion d’«une notion d’islamophobie particulièrement large».

«Si la longueur du décret de dissolution peut faire illusion, sa lecture atteste que les griefs des pouvoirs publics sont avant tout d’ordre politique quand ils ne se bornent pas à faire état de déclarations de tiers.» LDH

Partageant le décret de dissolution sur son compte Twitter, le ministre Darmanin a déclaré que «depuis plusieurs années, le CCIF conduit avec constance une action de propagande islamiste, comme le détaille le décret que j’ai présenté en conseil des ministres».

Après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine visant le professeur Samuel Paty, le 16 octobre dernier, le responsable avait taxé le CCIF d’être «manifestement impliqué» dans la décapitation. Il a ainsi exprimé son intension de dissoudre l’association, qui a nié tout lien avec les faits en accusant Darmanin de propos diffamants.