Handicap : L'éducation inclusive et l'insertion au centre de deux conventions signées à Rabat

Deux conventions de partenariat en matière de promotion des droits des personnes en situation de handicap ont été signées entre un parterre de départements ministériels et ce, lors d'une cérémonie présidée; jeudi, par le chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, en présence des membres du gouvernement.

Il s'agit d'une convention-cadre portant sur la promotion de l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap, signée entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère de la Santé.

Cet accord vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel, élargir l'offre scolaire de l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap, développer le modèle pédagogique de l'éducation inclusive et encadrer les services pédagogiques de réhabilitation, de formation et d'ergothérapie offerts par les associations, outre la mise en place de programmes nationaux pour la formation et la contribuer à la sensibilisation et à la mobilisation des différents intervenants et partenaires concernés.

La seconde convention de partenariat, visant à accompagner et à faciliter l'intégration professionnelle, ainsi qu'à encourager les initiatives de l'auto-emploi au profit des personnes en situation de handicap, a été signée quant à elle entre le ministère de la Solidarité, le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle, l'Entraide nationale, l'Agence de développement social, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences et l'Office du développement de la coopération.

Elle s'assigne pour buts d'améliorer les capacités des personnes en situation de handicap, d'assurer leur insertion professionnelle et de les accompagner pour créer des petites entreprises et des activités génératrices de revenus, de soutenir les capacités des ressources humaines œuvrant dans le domaine, de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.