Covid long : La longue liste des symptômes répertoriés

Les symptômes de Covid long, décrits par une cohorte de patients, ont été regroupés dans une récente étude de ComPaRe AP-HP (hôpitaux de Paris). Les premières données, relayées jeudi, montrent que les séquelles après la guérison du nouveau coronavirus peuvent être diverses, sur la base d’observations auprès de 250 personnes guéries. Ces effets secondaires peuvent être neurologiques, généraux, locomoteurs, digestifs, toucher le thorax, les yeux, la peau, les yeux, les ganglions ou encore les systèmes génito-urinaires et ORL.

Je remets ce résultat d'étape de l'étude ComPaRe de l'AP-HP qui répertorie les symptômes du covid long. Le tweet que je relayais a été supprimé entre temps. pic.twitter.com/C3wgCGWw47 — Slovan (@ISlovan) December 3, 2020

La majorité des patients suivis dans le cadre de cette étude ont rapporté en premier un état de fatigue et de (gêne respiratoire), en plus de céphalées ou de maux de tête. Dans d’autres cas, l’arythmie cardiaque a été rapportée plus fréquemment, des problèmes de concentration et des douleurs musculaires. Des sensations de vertige ont également été décrites, en plus de frissons et de troubles de sommeil.

Ces données s’ajoutent à celles d’une précédente étude, qui a montré en novembre dernier que le SARS-CoV-2 «peut persister dans l’intestin jusqu’à trois mois après l’infection virale». Sur la plateforme de prépublication de recherches scientifiques bioRxiv, une équipe américaine de chercheurs au sein de l’université Rockefeller (New York) a révélé ces éléments, dans le cadre de son analyse de la réponse en anticorps auprès d’une cohorte de patients Covid-19.

De nouvelles données qui reposent la question de la persistance du virus et de ses séquelles, bien que les patients soient déclarés guéris.