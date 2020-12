Le ministère de l’intérieur dénonce les déclarations irresponsables de Me Ziane et du PML

Le ministère de l’Intérieur a dénoncé et réfuté d'une façon "catégorique" les déclarations irresponsables de Me Ziane et le Parti marocain libéral, visant des institutions sécuritaires nationales. Le ministère a affirmé qu'il se réserve le droit de recourir à la justice à ce sujet.

Dans un communiqué, il indique que certains individus ont eu recours aux réseaux sociaux et à certains sites électroniques pour porter atteinte à des institutions sécuritaires nationales. Ils ont publié des allégations destinées à induire en erreur l’opinion publique nationale, à nuire à l’image de ces institutions, à sous-évaluer leur action et à semer le doute sur leur rendement, explique le ministère.

Tout en réfutant et dénonçant catégoriquement ces allégations et ces déclarations irresponsables à l'égard d'une institution reconnue pour sa compétence professionnelle et son dévouement au service de la Patrie et des citoyens, le ministère s’étonne du fait que ces déclarations mensongères, qui constituent une diffamation explicite, une atteinte claire aux fonctionnaires de ces institutions et un affront à l'encontre d'une instance réglementée, émanent d’individus supposés faire preuve d'un minimum de responsabilité et d'honnêteté, ajoute le communiqué.