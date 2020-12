France : Eric Dupont-Moretti est attendu au Maroc

Le ministre français de la Justice, Eric Dupont-Moretti, est attendu au Maroc les 6 et 7 décembre, indique le site Atlasinfo. Dans la capitale marocaine, il devra s’entretenir avec son homologue, Mohamed Benabdelkader.

Lors de sa visite, Moretti sera accompagné par les rapporteurs de la «Mission d’information sur les mineurs non-accompagnés», les députés Jean-François Eliaou (la République en marche) et Antoine Savignat (Les Républicains), précise la même source.

Ce dossier sensible a été inscrit sur l’agenda du ministre français de l’Intérieur lors de son déplacement au Maroc, les 15 et 16 octobre. Gérald Darmanin a examiné la possibilité du rapatriement des «mineurs isolés» marocains vers le royaume avec son homologue Abdelaoufi Laftite et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.