Le Sahara au centre d’un nouvel appel téléphonique entre Bourita et Lavrov

La Libye également au menu

Les deux chefs de diplomaties ont également abordé la crise libyenne, ce jeudi 3 décembre. Ils ont plaidé «la nécessité d'une coordination plus poussée des efforts de la communauté internationale pour rapprocher les parties libyennes en vue de former des autorités unifiées conformément aux décisions de la Conférence de Berlin et de la résolution 2510 du Conseil de sécurité». Cette mention sur la réunion de Berlin de janvier 2020, à laquelle le Maroc n’était pas conviée par la chancelière Angela Merkel, a sauté du communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères relayé par la MAP.