El Guerguerate : Après la MINURSO, le Polisario fâché avec le Conseil de sécurité

Le Polisario est remonté contre le Conseil de sécurité. Le mouvement séparatiste reproche à l’instance exécutive des Nations unies de n’avoir pas condamné l’opération des Forces armées royales menée le 13 novembre à El Guerguerate.

Le Front «n'attend pas grand-chose» du Conseil onusien, a déclaré hier soir son représentant à New York. «Le silence et la réticence de cette instance est principalement due à la politique de deux poids deux mesures, qui a depuis longtemps, marqué le traitement de la question sahraouie par le Conseil de sécurité ; certains pays continuant d'influencer clairement ses décisions, en particulier la France», a-t-il souligné.

Malgré les nombreuses demandes du Polisario et la pression de l’Afrique du sud et de l’Algérie, les Quinze ont refusé de publier un communiqué condamnant la reprise de la circulation des personnes et des biens à travers le passage d’El Guerguerate, après trois semaines de blocage.

Pire Pretoria, l'autre soutien du Front en Afrique, qui a assure la présidence tournante du Conseil, n’a pu inscrire la question du Sahara sur son agenda de décembre.