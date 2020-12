Patrimoine : Un effondrement partiel touche l'Eglise espagnole à Safi 

Les habitants de la médina de Safi se sont réveillés, mardi 01 décembre 2020, sur le bruit d’un bruit partiel touchant l’Eglise espagnole de la ville, considérée comme l'un des rares monuments historiques de Safi.

Selon le média local Safi Today, l’incident baigné le quartier dans «une atmosphère de panique», surtout chez les habitants des maisons adjacentes à l'église, dont la construction remonte au XIXe siècle.

«Depuis 4h du matin, ils ont attendu les autorités compétentes pour intervenir», poursuit le média, qui dénonce le fait que les gravats résultant de l’effondrement des parties supérieures de l'église ont été enlevés, sans pour autant rassurer les citoyens quant à l’avenir de ce monument historique abandonné.

«La population locale a attribué cet effondrement à la négligence chronique et à la marginalisation que l'Eglise vit depuis de nombreuses années, ajoutant que l'évacuation des résidents qui vivaient à l'intérieur de l'Eglise avait précipité son entrée dans une ère d’oubli absolu», poursuit-on.

Les habitants du quartier ont également dénoncé «la destruction et le pillage des objets de valeur (cloches, portes, panneaux de bois ...)» tout comme le sabotage.

«Un certain nombre d'habitants de la médina ont appelé à la divulgation du résultat des budgets alloués à la restauration des logements et des bâtiments menacés de ruine, y compris les monuments historiques, appelant les autorités, le conseil communal et la direction régionale du ministère de la Culture à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour protéger la population contre les dangers des effondrements», conclut le média.

En 2015, le portail PJD.ma avait consacré un article à la situation déplorable de l’Eglise espagnole de Safi, en rappelant qu’un projet visant la réhabilitation de l’ancienne médina de la ville a été lancé, mais connait, depuis, des retards dus aux pression du lobby immobiliser, qui aspirait à acquérir ce monument historique et en faire un hôtel touristique.