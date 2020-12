Casablanca : Pose de la première pierre pour le nouveau consulat des Etats-Unis

La pose de la première pierre du nouveau Consulat général des Etats-Unis à Casablanca s’est déroulée ce jeudi, en présence de

La cérémonie s’est déroulée en présence de David T. Fischer, ambassadeur des Etats-Unis au Maroc ainsi que Jennifer Rasamimanana, consule générale des Etats-Unis à Casablanca, indique un communiqué de l’ambassade parvenu à Yabiladi.

Du côté marocain, ont été présents à cette cérémonie, le directeur du protocole au sein du ministère des affaires étrangères, l’ambassadeur Anas Khelas, le wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, le maire de la ville, Abdelaziz El Omari ainsi que la gouverneure de Hay Hassani, Khadija Benchouikh.

Lors de cette cérémonie, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc a affirmé que son pays «mise sur l’avenir de Casablanca comme hub régional dans les domaines des affaires, du commerce, de la culture et des voyages, alors que se concrétise le projet du Roi Mohammed VI de faire du Maroc la porte d’entrée vers l’Afrique».

«Composés de plusieurs bâtiments et espaces verts, les nouveaux locaux représentent un investissement important et durable qui marque le partenariat américano-marocain», rappelle le communiqué, qui note que le projet, doté d'un budget de plus de 300 millions de dollars, embauchera en moyenne 300 marocains dans chacune de ses étapes de réalisation, et injectera jusqu'à 100 millions de dollars dans l'économie marocaine, pour une livraison prévue en 2024.

Le nouveau consulat, situé au sein du projet d’aménagement urbain Casa Anfa, occupera une surface globale de 2,8 hectares, avec une conception qui conjugue le style américain contemporain aux nombreuses influences historiques du Maroc. De plus, les locaux seront dotés d’un système d’énergie solaire photovoltaïque pour réduire de 25% la consommation d’énergie, conclut le communiqué.