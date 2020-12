France : Reprise prochaine des prières dans les mosquées

Suite à un nouveau décret qui «fait évoluer les règles sanitaires appliquées aux lieux de culte», la Grande Mosquée de Paris a annoncé ce jeudi qu’elle «sera donc en mesure d'organiser les prières quotidiennes à partir de ce samedi 5 décembre et la grande prière du vendredi (salat al-jumu’ah) à partir du 11 décembre».

Dans un communiqué, la Grande Mosquée de Paris rappelle que «le décret du gouvernement n°2020-1505 paru le 2 décembre 2020 annule la jauge de rassemblement de 30 personnes dans les lieux de cultes et les autorise à accueillir des fidèles». Un accueil qui se fera avec «une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile» ainsi qu’une «rangée de deux est laissée inoccupée».

Un nouveau décret fait évoluer les règles sanitaires appliquées aux lieux de culte.

La Grande Mosquée de Paris sera donc en mesure d'organiser les prières quotidiennes à partir de ce samedi 5 décembre et la grande prière du vendredi (salat al-jumu’ah) à partir du 11 décembre. pic.twitter.com/W3zvkOUFEY — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) December 3, 2020

Ainsi, la Grande Mosquée de Paris, qui adapte en conséquence son dispositif sanitaire, a appelé les associations gérantes de lieux de culte à se conformer au nouveau décret.

Elle a également réitéré «toute sa confiance aux fidèles pour l'application rigoureuse des règles sanitaires dans les mosquées, notamment distanciation physique, respect des marquages au sol, port du masque, utilisation de gel hydroalcoolique, ablutions à domicile, tapis de prière personnel». Et de «saluer le sens des responsabilités, le civisme et la persévérance des citoyens musulmans qui devront protéger, encore dans les semaines à venir, les plus vulnérables».