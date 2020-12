La surprenante remise en liberté du baron de la drogue entre la France et le Maroc

Le trafiquant de drogue Sofiane Hambli a été placé sous contrôle judiciaire, mardi. Il est tenu de pointer au commissariat de Bordeaux et de répondre à toutes les convocations de justice. Contre toute attente, la remise en liberté de celui qui est considéré comme l’un des plus gros trafiquants de drogue en France a été décidée par un juge de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

De parents algériens installés en France, cet originaire de Mulhouse, 45 ans aujourd’hui, a été mis en examen, samedi, pour «tentative d’importation de stupéfiants» depuis le Maroc et «d’association de malfaiteurs afin de commettre un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en état de récidive légale». Il a été arrêté au cours de sa préparation d’importation de quatre tonnes de cannabis, tandis qu’il conteste sa participation dans l’affaire, a rapporté Le Parisien.

«Le juge d’instruction estime qu’il y a un commencement d’exécution parce que Sofiane Hambli aurait reçu 2,5 millions d’euros pour mettre en œuvre un projet d’importation de cannabis», a déclaré Me Hugues Vigier, qui défend le suspect. «Moi, je dis non. Ce n’est pas parce que son interlocuteur l’affirme qu’il aurait commencé à mettre en œuvre ce projet. Pour ça, il faudrait démontrer que mon client dispose d’une logistique, de camions et de transporteurs au Maroc», a-t-il tranché.

Le parquet de Bobigny pourrait faire appel de la décision du juge.

La justice estime que Sofiane Hambli aurait floué un complice, dans l’acheminement de résine de cannabis depuis le Maroc à la Seine-Saint-Denis. Pour cela, il aurait empoché 2,5 millions d’euros, mais sans livrer la cargaison, ce qui l’aurait exposé à une vengeance. Le complice en question a été arrêté le 10 novembre dernier.

Le trafiquant est impliqué aussi dans une affaire remontant à 2015, lorsqu’une saisie spectaculaire de sept tonnes de cannabis dans trois camionnettes a été opérée à Paris.