Valéry Giscard d’Estaing, le «copain» du roi Hassan II s’en est allé

Elu président de la république en mai 1974, Valéry Giscard d’Estaing a consacré l’une de ses premières visites à l’étranger en tant que chef d’Etat au Maroc. Sa venue au royaume a été organisée un an plus tard, à l’invitation du roi Hassan II en mai 1975, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’histoire des relations bilatérales. Ses prédécesseurs Charles de Gaulle et Georges Pompidou ne se sont jamais rendus à Rabat, dans un contexte marqué par l’indépendance très récente du pays, en 1956, puis par l’enlèvement de Mehdi Ben Barka à Paris, le 29 octobre 1965.

Décédé le 2 décembre 2020 à l’âge de 94 ans, des suites de la covid-19, le fondateur de la Fédération nationale des républicains indépendants aura initié une nouvelle politique de voisinage à travers cette visite. «Je me sens personnellement honoré, et pourquoi ne le dirais-je pas, un peu surpris que les enchainements de l’histoire me conduisent à être le premier président de la république française à rendre visite au Maroc indépendant et a son roi», a-t-il déclaré, lors de son discours d’arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, où il a été accueilli par Hassan II. Au cours de son séjour, le président s’est notamment rendu à la médina de Rabat, de Fès et à Casablanca, où il a assisté à une messe à l’église Notre-Dame-de-Lourdes.

Un repositionnement politique entre la France et le Maroc

A travers son allocution, le président fraichement élu a d’ailleurs rendu hommage à la lutte du Maroc pour son indépendance. «Dix-huit années se sont écoulées depuis que le peuple marocain, sous la direction d’une dynastie profondément enracinée, a recouvré le plein exercice de sa totale indépendance nationale. Conduit par sa majesté Hassan II, il aborde aujourd’hui avec son courage et sa ténacité légendaires les tâches pacifiques de la construction d’une économie et d’un Etat modernes», a-t-il enchaîné.

Dans cette nouvelle configuration, Valéry Giscard d’Estaing a annoncé un repositionnement de la politique étrangère française, soulignant que «le même souci anime nos deux pays : celui de rechercher un équilibre international plus rationnel et plus juste et de faire progresser la fraternité, la sécurité et la paix». «Je viens aussi apporter au Maroc le message d’une fraternité que je me réjouis de nous voir exprimer ensemble», a déclaré le président en s’adressant au roi.

«C’est dans un esprit de considération, de confiance et d’amitié que je viens, sire, m’entretenir avec vous des relations entre le Maroc et la France et de nos positions vis-à-vis des grands problèmes mondiaux.» Valéry Giscard d’Estaing

Une forte amitié entre Hassan II et «VGE»

Avec Valéry Giscard d’Estaing, les relations entre la France et le Maroc «deviendront quasi idylliques», a rappelé Libération en 1999. Dans les coulisses, le nouveau président français apportera d’ailleurs son plein soutien au royaume, concernant la question du Sahara occidental. Sa visite de 1975 s’est tenue quelques mois avant la Marche verte du 6 novembre. L’amitié entre les dirigeants des deux pays se placera au-dessus des protocoles et Hassan II appellera le chef d’Etat «[son] copain Valéry».

«Je suis l’ami de Valéry Giscard d’Estaing et le resterai, car je suis fidèle dans mes amitiés ; je serai l’ami de monsieur Mitterrand et le resterai, mais ce sera difficile qu’il devienne mon copain», a déclaré Hassan II dans un entretien repris sur TF1, en 1982, peu après l’élection du président socialiste et la visite du roi en France. Le «copain» du défunt roi Hassan II s'en est donc allé. «Au revoir !»