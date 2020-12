Après l’accord de pêche, le Maroc et la Russie préparent la 8e session de la commission mixte

Quelques jours après la signature d’un nouvel accord de pêche, le Maroc et la Russie ont tenu, par visioconférence, le 2 décembre, une réunion préparatoire de la 8ème session de leur Commission mixte. Nasser Bourita et le ministre russe de l’Agriculture, Dmitry Patrushev, ont coprésidé la rencontre.

A cette occasion, le chef de la diplomatie s’est félicité des «échanges fréquents, soutenus et constructifs entre responsables marocains et russes, même pendant la pandémie, contexte présentant des défis mais également des opportunités sur le plan économique et dans le domaine de la santé».

Pour sa part, Patruschev a salué l’accord conclu en septembre, entre le Fonds d’investissement direct russe et la société pharmaceutique marocaine Galenica prévoyant la livraison de 8 millions de doses de vaccin Sputnik V au cours de la 1ère moitié de 2021.

«Cela ouvre de larges perspectives, notamment l'organisation d'exportations conjointes de vaccins vers les marchés d'autres pays du continent africain, et donnera également une impulsion supplémentaire aux relations bilatérales historiques», a indiqué Patruschev dans une allocution reprise par le site du ministère de l’Agriculture.

Selon des statistiques russes, publiées hier, le volume du commerce bilatéral de janvier à septembre 2020 s'est élevé à 859 millions de dollars, soit 10% de moins par rapport à la même période en 2019. Les exportations russes se sont élevées à 595,7 millions de dollars (+9%) et les importations en provenance du Maroc à 263,3 millions de dollars (-30%). La baisse du volume des échanges est principalement due à la baisse de l'offre de fruits et légumes et produits halieutiques marocains : poisson frais ou réfrigéré -60%, crustacés - 3,8% et agrumes - 2,5 %.

«Lors de la réunion, les ministres des deux pays se sont mis d'accord sur la nécessité d'intensifier les travaux en vue de signer de nouveaux accords bilatéraux en 2021», précise la même source gouvernementale russe.