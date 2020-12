UNESCO : Le Maroc soutient la candidature d'Audrey Azoulay pour un second mandat

Le Maroc a officiellement annoncé, mercredi, son soutien à la candidature de la Secrétaire générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, pour un second mandat à la tête de cette organisation onusienne.

Ce soutien a été annoncé par l’ambassadeur-délégué permanent du Maroc auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, lors de l’ouverture de la 210ème session du Conseil exécutif de l'instance, qui se tient du 2 décembre 2020 au 27 janvier 2021.

«Je saisis cette occasion pour vous exprimer, Madame la Directrice Générale, au nom du Maroc, suite à l’annonce de votre candidature pour un second mandat, notre plein soutien et notre engagement à agir pour la concrétisation de cette candidature», a indiqué l’ambassadeur marocain dans une déclaration lors du débat plénier.

Pour Samir Addahre, la consécration du rôle de l’UNESCO exige «indéniablement en ces temps d’incertitudes» un soutien fort à son leadership et à son autorité sur les chantiers stratégiques ouverts par Audrey Azoulay.

Elue pour un mandat de 4 ans, Audrey Azoulay a pris ses fonctions le 15 novembre 2017. Elle a succédé à Irina Bokova, première femme à la tête de l'UNESCO.

La 210ème session du Conseil exécutif de l'institutions est organisée en deux parties : la première en virtuel durant le mois de décembre en raison des impératifs liés à la Covid-19. La seconde, en présentiel, à partir de début janvier si les conditions sanitaires venaient à le permettre.

En plus de la Priorité Afrique, l'éducation et l'impact de la pandémie du Coronavirus, la question du genre, la préservation du patrimoine culturel, l'adaptation à l'évolution de l'intelligence artificielle, la science ouverte et plusieurs autres questions seront au cœur de cette session.