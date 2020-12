La crise sanitaire dans le monde ferait reculer de 25 ans les acquis des femmes en termes d’égalité

La pandémie du nouveau coronavirus pourrait «anéantir» 25 ans d’effort ayant permis une égalité croissante entre les hommes et les femmes, selon les plus récentes données mondiales de l’ONU Femmes. Rassemblés dans une publication dédiée, ces éléments révélés fin novembre montrent en effet que les femmes se sont impliquées davantage dans le travail non-rémunéré que sont les tâches ménagères et les soins familiaux, au point de déteindre sur les autres aspects de leur vie. «Tout ce pour quoi nous avons travaillé, qui a pris 25 ans, pourrait être perdu en un an», a alerté dans ce sens Anita Bhatia, directrice exécutive adjointe d’ONU Femmes.

L’institution onusienne prévient ainsi que les opportunités d’emploi et d’éducation pourraient s’amenuir et que les femmes souffriraient aussi d’un impact sur leur santé mentale et physique. Le poids des activités d’entretien domestique constituerait tellement un poids conséquent qu’«un risque réel de revenir aux stéréotypes de genre des années 1950» guette les femmes dans le monde, selon Anita Bhatia.

La BBC rappelle qu’avant la pandémie, le temps consacré par les femmes à effectuer un travail domestique est estimé à «environ trois quarts des 16 milliards d’heures de travail non rémunéré effectué chaque jour dans le monde». «Le plus alarmant est que de nombreuses femmes ne retournent pas au travail en tant qu’activité rémunérée», déclare encore Anita Bhatia.

L’ONU Femmes prévient que les conséquences seraient «désastreuses», non seulement sur le bien-être des femmes, mais aussi sur leur progrès économique, leur indépendance et par extension sur leur entourage direct.