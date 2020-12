Tanger : Un MRE retraité et son frère meurent dans un incendie

Un Marocain résidant à l’étranger et retraité a succombé à ses blessures, des suites d’un violent incendie déclaré dans l’appartement, sis rue Yacoub El Mansour à Tanger, où il se trouvait avec ses proches. Malgré l’intervention des secours, son frère a également été déclaré mort, à son arrivée par ambulance à l’hôpital.

Selon des sources d’Alyaoum24 sur les lieux, l’incendie a fait d’autres blessés au sein de la famille, notamment une mère ayant eu des brûlures légères et sa fille, qui a souffert de brûlures au second degré. Des voisins de la jeune femme suggèrent que l’incendie pourrait être volontaires' et motivé par d’éventuels problèmes conjugaux avec son mari.

«J’ai entendu des cris dans le voisinage. Quand je suis allé voir, j’ai trouvé un homme en couverture mourant. Une femme à côté, portant sa fille, avait des brûlures et nous disait qu’elle était atteinte du nouveau coronavirus, que son mari voulait les brûler elle et sa fille. (...) Il est probable que ce soient des problèmes conjugaux qui auraient conduit au drame», a confié un témoin, dans une vidéo à Alyaoum24.

«La femme est venue frapper à notre porte, en nous demandant d’appeler la police et l’ambulance, nous disant qu’il y avait le feu chez elle et que sa fille mourrait à l’intérieur ; un homme asphyxié est descendu avec elle, avant de tomber», a indiqué pour sa part une voisine d’immeuble.

La police a ouvert une enquête afin de cerner les causes de l’incendie et ses circonstances, tandis que les morts ont été conduits à la morgue et les autres victimes admises à l’hôpital, pour recevoir les soins nécessaires.