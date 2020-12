La crise migratoire aux Iles Canaries accélérera-t-elle l’arrivée de fonds européens au Maroc ?

Les Commissaires européens au voisinage et à l’élargissement et aux Affaires intérieures sont arrivés mardi au Maroc. / DR

Oliver Varhelyi, le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement était, hier, à Rabat dans le cadre d’une visite officielle, marquée par d’importants rendez-vous inscris sur son agenda. En quelques heures, le responsable s’est réuni avec cinq ministres du gouvernement El Othmani : Abdelouafi Laftite (Intérieur), Nasser Bourita (Affaires étrangères), Mohamed Benchaaboun (Finances), Moulay Hadid Elalamy (Commerce & Industrie) et Saaid Amzazi (Education nationale).

L’appui financier de l’Union européenne aux programmes lancés par ces départements était au cœur des discussions. En témoigne la teneur de certains tweets, publiés hier par Varhelyi après ces réunions.

«Nous continuerons notre soutien pour que le Maroc puisse gérer les défis migratoires de manière globale, y compris la gestion des frontières, la lutte contre la contrebande...», a indiqué Oliver Varhelyi à l’issue sa réunion avec le ministre marocain de l’Intérieur.

Le responsable a également évoqué une «excellente discussion avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita», en assurant que l'UE et le royaume travailleront «ensemble à la reprise économique du Maroc après la pandémie». Et de promettre que «l'UE soutiendra la reprise économique du pays après la pandémie», après une «bonne discussion avec le ministre de l'Economie et des Finances».

D'ailleurs, Mohamed Benchaaboun a sollicité du Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement le soutien de l’Union européenne pour participer de manière importante au Fonds Mohammed VI pour l’Investissement doté de 15 milliards de dirhams.

L’ombre de la crise migratoire aux Iles Canaries

Le commissaire européen n'a pas précisé le montant des interventions financières des Vingt-sept pour soutenir l’économie marocaine, laissant la Commission européenne le soin de fixer le montant des aides promises.

Pour mémoire et suite à un entretien téléphonique entre Oliver Varhelyi et Nasser Bourita, datant du 27 mars, la Commission européenne avait annoncé un appui au budget marocain «en réallouant immédiatement 150 millions d’euros, spécifiquement dédiés aux besoins du Fonds Spécial pour la Gestion de la Pandémie Covid-19 créé à l’initiative de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI». «En plus, la Commission utilisera toute la flexibilité possible pour réorienter 300 millions d’euros des fonds alloués au Maroc, vers la réponse à la pandémie en accélérant leur mobilisation pour répondre aux besoins budgétaires exceptionnels du pays», avait-elle ajouté.

Le 17 septembre, à l'issue d'un autre entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie, Oliver Varhelyi a indiqué sur Twitter qu’il a abordé avec Nasser Bourita les moyens «de travailler ensemble sur la manière dont l’UE peut contribuer à la reprise, y compris la diversification des instruments économiques et en s'intéressant à l'éducation, à l'énergie, à l'industrie et à l'agriculture» dans le royaume.

Force est de constater que la visite d’Oliver Varhelyi à Rabat intervient dans un contexte particulier marqué par la crise migratoire aux Iles Canaries. D’ailleurs à Rabat, il était accompagné par sa collègue aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Une présence qui a éclipsé médiatiquement les autres rencontres avec des membres du gouvernement marocain.

Les arrivées massives d’embarcations vers les côtes de l’archipel pourraient accélérer la concrétisation des promesses faites par le Hongrois. Le Maroc a un rôle déterminant dans la lutte contre les réseaux d’immigration irrégulière. En témoigne le précédent de 2006 et ses 31 000 migrants ayant atteint les côtes des Iles Canaries.