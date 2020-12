Tinghir : Une marche de 15km des élèves d'un lycée à Assoul exigeant des réponses à leurs revendications

Pour dénoncer les conditions dans leur lycée, qui entravent leur accès à une éducation de qualité, les élèves du lycée Acharif Al-Idrisi, situé dans le cercle d’Assoul, ont organisé, lundi, une marche depuis ce village situé dans la province de Tinghir, vers Errachidia. Ils comptaient marcher près de 90km pour exiger des réponses quant à leur dossier revendicatif.

La marche a été interdite après que les élèves ont parcouru près de 15km. Des éléments de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires étaient sur place, face à une centaine d’élèves, qui manifestent depuis deux semaines.

Le dossier, consulté par Yabiladi, comprend des demandes de disposer de manuels scolaires, des réparations des portes et fenêtres de l’internat, un gardien de nuit et l’ouverture des vestiaires pour les cours de sports.

والو هذا غير الملف المطلبي لتلاميذ ثانوية الشريف الإدريسي بأسول، تنغير اللي اضطروا على قبله يديروا اعتصام و مسيرة تقابل بالحصار والرفض من طرف القوات العمومية دون استجابة وتوفير لأبسط حقوق المتعلم pic.twitter.com/fCrqIYwozq — Hamza Ahboub (@hamzaahboub) December 1, 2020

Les élèves appellent aussi à revoir les menus de cantine, à avoir du gel hydroalcoolique et un thermomètre à l'entrée de l’école et l'envoi les cours sur WhatsApp. Ils demandent aussi de résoudre le problème du wifi à l’internat, celui de la surpopulation dans les transports scolaires et la réhabilitation de leur lycée.

Selon les déclarations de certains élèves au média local Imilchil24, ils sont unanimes à affirmer que «les conditions au lycée ne servent pas du tout leurs intérêts et leurs objectifs académiques». «Ils ont exigé l’intervention des autorités concernées, de l’administration de l’institution et l’Association des parents d’élèves à la direction provinciale de Tinghir et l’Académie régionale à Errachidia, qui n’ont pas trouvé de solution à leurs problèmes», ajoute-t-on.

La même source note que «l'opinion publique de la région considère que la direction provinciale à Tinghir porte l'entière responsabilité des conditions misérables au sein du lycée».