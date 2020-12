L’Afrique du sud a échoué à inscrire le Sahara sur l’agenda de décembre au Conseil de sécurité

Au grand dam du Polisario, Pretoria n’a pas réussi à inscrire la question du Sahara sur l’agenda de décembre du Conseil de sécurité dont elle assure depuis hier la présidence tournante. Ses tentatives de convaincre les membres du «club des amis du Sahara occidental», réunissant les Etats-Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni, se sont révélées vaines.

«Au cours de ce mois, l'Afrique du Sud se focalisera sur le renforcement de la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies et soulignera l'importance d'une approche proactive du maintien de la paix et de la sécurité internationales, particulièrement en attirant une plus grande attention sur la diplomatie préventive», indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce mardi.

Une réunion virtuelle sous la présidence de Cyril Ramaphosa est programmée à cet effet le 4 décembre entre les deux parties. La veille, la cheffe de diplomatie Mme Naledi Pandor dirigera un débat, organisé dans les mêmes conditions, sur le maintien de la paix et la sécurité au niveau mondial. Deux occasions que l’Afrique du sud pourrait saisir pour plaider les thèses du Polisario.

L’Afrique du sud a servi de canal de transmission des lettres de Brahim Ghali aux membres du Conseil de sécurité, notamment après l’opération des Forces armées royales du 13 novembre à El Guerguerate. En témoigne sa dernière missive que le représentant permanent de Pretoria aux Nations unies s’est chargée de transmettre aux Quinze le 20 novembre.

Le mandat de deux années de Pretoria au sein de l’instance exécutive de l’ONU expirera le 31 décembre 2020.