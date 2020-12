Pour Nasser Bourita, la Politique européenne de voisinage doit évoluer

La politique européenne de voisinage (PEV) doit évoluer pour transcender la logique financière pure et réhabiliter ses principes directeurs, à savoir la différenciation, la complémentarité, la solidarité, l'appropriation et le «more for more», a souligné, mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Nasser Bourita, qui s'exprimait lors d'un point de presse conjoint avec le Commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Oliver Varhelyi, a précisé que la PEV garde toute sa pertinence 17 ans après son lancement, mais qu'il est temps pour elle aussi d'évoluer, notamment pour transcender la logique financière pure, pour se concentrer sur l'horizon du «tout sauf les institutions» et réhabiliter ses principes directeurs, à savoir la différenciation, la complémentarité, la solidarité, l'appropriation et le «more for more».

La politique européenne de voisinage est appelée aussi à être une ligne directrice pour toutes les structures de l'UE, à impliquer davantage les pays du Sud dans le «decision shaping» les concernant et créer des synergies avec les cadres bilatéraux, régionaux et bicontinentaux (UpM, 5+5 et UE-Afrique notamment), a-t-il ajouté.

Sur le volet strictement bilatéral, le ministre a réaffirmé l'engagement du Maroc à consolider un partenariat Maroc-UE «solide, innovant et pérenne». «Le partenariat Maroc-UE se porte mieux, il est davantage réactif, davantage pragmatique et en phase avec les enjeux du moment», a-t-il dit.

Nasser Bourita a souligné que ses discussions avec le Commissaire européen ont été riches, amicales et fructueuses, sur l'avenir des relations bilatérales, dans un contexte de la révision en cours de la Politique européenne de voisinage. «Notre partenariat se singularise aussi par la solidarité qui l'imprègne, et qui va dans les deux sens», a-t-il relevé.