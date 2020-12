Le périple dangereux de deux Marocains, de Bosnie-Herzégovine vers l'Allemagne

Des policiers et des secouristes ont été dépêchés vers l'autoroute A5 à Malsch, au sud-ouest de l’Allemagne, la semaine dernière, après avoir été alertés par un chauffeur de camion ayant signalé la présence de deux hommes dans sa remorque.

A l'intérieur se trouvaient deux migrants, de nationalité marocaine, souffrant d'une légère hypothermie, rapporte le média allemand Die Neue Welle.

Après la première évaluation par un service d'urgence appelé, les deux hommes n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés, précise-t-il.

Les premières enquêtes ont révélé qu'il s'agit de deux citoyens marocains âgés de 18 et de 24 ans. Les agents ont trouvé des restes de nourriture et de boissons. Selon leurs déclarations recueillies par la police, ils auraient passé cinq jours à bord. Ils ont affirmé qu'ils voulaient attirer l'attention beaucoup plus tôt en raison de l'hypothermie et de la douleur associée, mais qu'ils n'avaient pas réussi.

Les deux migrants auraient été introduits irrégulièrement de Bosnie-Herzégovine par deux passeurs d'origine pakistanaise et syrienne, après avoir payé 300 euros par personne. «Le sceau ordinaire de la remorque a été retiré et un faux a été attaché après que les deux migrants se sont installés en soute, explique-t-on.

Le camion, transportant des rouleaux de papier, avait comme destination Strasbourg et a pu continuer son voyage. Les deux Marocains ont déposé des demandes d'asile et ont d'abord été hébergés dans le centre d’accueil de l'Etat à Karlsruhe.

Le média note que la police criminelle mène actuellement des enquêtes complémentaires pour traite d’êtres humains.