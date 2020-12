Oscars 2021 : «Le Miracle du Saint Inconnu» de Alaa Eddine Aljem représente le Maroc à la présélection

Le film «Le Miracle du Saint Inconnu» réalisé par Alaa Eddine Aljem a été choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2021, dans la section Meilleur film international, annonce mardi le Centre cinématographique marocain (CCM).

Une commission de sélection, présidée par Bilal Marmid, journaliste et critique de cinéma, a choisi le film «Le Miracle de Saint Inconnu» pour représenter le Maroc à la présélection pour l'Oscar du meilleur film international, au titre de l'année 2021, et ce conformément aux critères établis par l'Academy of motion picture arts and sciences, indique le CCM dans un communiqué.

La commission de sélection comptait parmi ses membres le producteur et réalisateur Jamal Souissi, la productrice et réalisatrice, Jihane Elbahhar, la comédienne Amal Ayouch, le réalisateur Ghali Grimiche et Mourad Latifi, représentant du Centre cinématographique marocain, conclut le communiqué.