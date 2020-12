Maroc-Italie : Meknès et Bologne scellent une convention de partenariat

La Commune de Meknès et la Mairie de Bologne ont conclu récemment une convention de partenariat axée sur plusieurs domaines d’intérêt commun.

Destinée à renforcer le dialogue entre les deux villes, cette convention fait suite à la visite effectuée par le maire de Bologne, Virginio Merola, à Meknès fin 2019.

Elle vise à renforcer la coopération entre la cité ismaélienne et la capitale historique de la région italienne d'Emilie-Romagne, à travers l’implication des acteurs locaux, notamment les entreprises, les organisations non gouvernementales, les associations, les centres de recherche et les universités, indique la commune de Meknès.

Les axes de partenariat concernent la gouvernance territoriale et locale dans les domaines de l'urbanisme, de la protection de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie numérique, du transport public local et de la migration, et du développement économique.

Ils portent aussi sur le renforcement de la coopération entre les entreprises ainsi que les universités et les centres de recherche, afin d'échanger leurs expériences et leurs connaissances pour un enrichissement scientifique et culturel mutuel.