Le ministre algérien de la Communication s’en prend au Maroc

Les responsables algériens ne décolèrent pas contre l’adoption, par le Parlement européen, d’une résolution condamnant la détérioration des libertés dans leurs pays. Le dernier qui a pris la parole, dans une longue déclaration relayée par l’APS, intitulée «L'Algérie fait l'objet d'un flot d'agressions verbales qui nous parviennent de France», pour fustiger le texte est le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement.

Dans son réquisitoire contre la France, Ammar Belhimer n’a pas oublié de décocher des flèches en direction du Maroc, soulignant que l'Algérie est la cible de campagnes médiatiques parce qu’elle «campe sur ses nobles positions en faveur des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palestinien, et refuse toute normalisation avec l’Etat sioniste».

Après le Sahara, le ministre a avancé que le Maroc utilise «le logiciel espion Pegassus» de fabrication israélienne «pour l’intimidation, la menace ou le discrédit des patriotes sur les réseaux sociaux».

«Le cyberharcèlement émanant d’usines à trolls étrangères, notamment israéliennes ou marocaines - avec le soutien technologique français – s’acharnent à faire voler en éclat le tissu social et à déstabiliser notre pays», a estimé Belhimer dans une sortie réservée en principe à tirer à boulets rouges sur la France mais qui a viré en une attaque contre le royaume.