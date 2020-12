Covid-19 : Comprendre la notion de charge virale

Mesurée grâce aux tests PCR, la «charge virale» du nouveau coronavirus est une notion fréquemment utilisée, mais rarement définie, ce qui peut donner lieu à des confusions.

Pour les spécialistes, elle «correspond à la quantité de virus présente chez une personne infectée». La mesurer permet alors de diagnostiquer le virus chez des patients, tout en ayant une «approximation du niveau de contagiosité des personnes infectées», a expliqué Dr Nathan Peiffer-Smadja, infectiologue à l’hôpital Bichat à Paris, auprès de Femme actuelle.

Le test PCR permet d’amplifier le matériel génétique prélevé, grâce à une technique de cycles d’amplification dits «Ct». La valeur est généralement comprise entre 10 et 45. Ce degré d’amplification donne une idée sur la charge virale de chaque patient, en fonction des cycles. Plus ils sont nombreux, plus la charge virale est faible.

«Au-delà de 33 CT, on considère que le virus est certes présent, mais qu’il y en a trop peu pour être réellement infectant», a souligné le Dr Nathan Peiffer-Smadja, indiquant qu’on parle dans ces cas-là de patient «positif faible». Mais la spécialiste souligne que cette mesure reste «une approximation de la réalité», puisque «certaines personnes peuvent quand-même être infectantes malgré une charge virale basse».

En France, la Société française de microbiologie considère que «l’interprétation, qui doit en être faite pour estimer le risque infectieux, doit prendre en compte divers paramètres» comme «la symptomatologie, la date de début des signes cliniques ou encore les conditions environnementales du patient».