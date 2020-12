L'impact de la crise sanitaire sur le secteur bancaire marocain vu par le Financial Times

Des conditions difficiles pèsent sur les bénéfices des banques marocaines et augmentent le risque de créances en souffrance, affirment des analystes et des banquiers, cités par le Financial Times. Dans un article publié lundi, le quotidien souligne toutefois que les banques du royaume «bénéficient de niveaux de liquidité élevés», alors que les mesures de la Banque Al-Maghrib pour soutenir l'économie et réduire les effets négatifs sur les prêteurs contribuent à renforcer la résilience.

«Je ne dirais pas que les banques marocaines ont été durement touchées par la crise», déclare Vincent Martin, analyste chez Fitch Ratings. «Néanmoins, les tendances sont négatives. Nous avons observé la détérioration de l'environnement économique et nous avons vu la croissance du secteur privé ralentir», affirme-t-il, évoquant des conséquences sur la qualité des actifs en 2021.

Pour sa part, Mohamed El Kettani, directeur général d'Attijariwafa bank, affirme que l'effet le plus important de la pandémie sur les finances de la banque a été l'augmentation des provisions supplémentaires nettes, les fonds supplémentaires mis de côté pour couvrir les prêts non performants potentiels. «Ce n'est pas tant parce que nous avons constaté une augmentation des impayés, mais parce que nous avons révisé nos modèles de risque et nous nous attendons à ce que les probabilités de défaut augmentent à l'avenir et que le recouvrement des créances douteuses soit plus lent et moins productif sur plusieurs marchés», dit-il.

De son côté, Kamal Mokdad, directeur général du Groupe Banque Centrale Populaire affirme que les mesures prises «ont évité un flot de créances douteuses et devraient aider les entreprises à résister à ce choc économique».

Financial Times rappelle qu’une étude menée par Moody's en septembre a révélé que les résultats du secteur bancaire pour le premier semestre 2020 montrent que les quatre plus grands prêteurs du pays - y compris GBCP et Attijariwafa, qui représentent collectivement 88% des prêts - ont déclaré un bénéfice net global de 357 millions de dollars de moins par rapport à un an plus tôt.