Les importations espagnoles de fruits et légumes marocains en hausse de 18,73% à fin septembre

Jusqu’au 30 septembre 2020, l'Espagne a augmenté les importations de concombres en provenance du Maroc de 32,08% et les importations de tomates de 28,97% par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon les données obtenues par Hortoinfo via le service statistique d’Estacom (ICEX-Tax Agency), le total des fruits et légumes achetés par l'Espagne au Maroc a augmenté en 2020 de 18,73% par rapport à l'année précédente, entre janvier et septembre, passant de 361 000 tonnes importés du Royaume du Maroc en 2019 à 428 640 tonnes.

Le produit le plus acheté reste la pastèque, avec 88 600 tonnes achetées entre janvier et septembre 2020, soit 63,89% de plus qu'au cours des neuf premiers mois de 2019. Le deuxième produit par le volume importé a été le haricot, dont l'Espagne a acheté 58 020 tonnes au Maroc, 1,81% de plus que l'année précédente.

Les tomates figurent à la troisième place du classement des fruits et légumes importés par l'Espagne du Maroc, avec un volume de janvier à septembre de 52 950 tonnes, soit 28,97% de plus qu'entre janvier et septembre 2019.

Le poivre a été le quatrième produit par importance du volume acheté au Maroc, avec 47 140 tonnes, soit 6,6% de moins que l'année précédente où le volume atteignait 50 470 tonnes. En cinquième position se trouvent les oranges avec 44 330 tonnes contre 25 500 tonnes importées entre janvier et septembre 2019, soit une hausse de 73,86%.

Hortoinfo souligne aussi une augmentation de 193,11% pour les importations d'avocat en provenance du Maroc (11 870 tonnes).

Quant au concombre, l'augmentation des importations entre janvier et septembre a été de 32,08%, le volume étant passé à 3 550 tonnes contre 2 690 tonnes importées un an auparavant.