Espagne : 16 ans de prison pour la Marocaine ayant laissé son enfant seule pendant un mois

La Marocaine qui a laissé son bébé de 17 mois pendant un mois chez elle à Malaga, a été condamnée, lundi 30 novembre, à 16 ans de prison. Selon le média espagnol Diario Sur, le verdict reprend ainsi la décision du jury, rendue fin il y a deux semaines et qui l’a reconnu coupable de crime de meurtre et un autre d'abandon temporaire d'un mineur. Le parquet avait exigé une condamnation d’un an de prison pour le crime d'abandon et 20 ans pour celui de meurtre.

Mi-novembre, le tribunal de Malaga a débuté le procès de cette Marocaine, accusée pour des faits datant de 2018. Selon l’accusation, elle était arrivée enceinte en Espagne fin mars 2017 pour cacher sa situation à son père. Après avoir accouché et déménagé à Malaga pour commencer à travailler, la Marocaine a laissé sa fille seule, «avec un biberon et quelques biscuits, la porte et les fenêtres fermées», sans retourner chez elle et ce, pendant plus d’un mois.

Ce sont les membres de sa propre famille qui alerteront la police qui, une fois sur place, découvre le cadavre de la petite fille, abandonnée à son sort pendant de longues semaines. L'avocat de la jeune femme, Me José Luis Rodríguez Candela, avait plaidé devant le jury que sa cliente «a assumé la responsabilité dès le premier moment», et a «en outre manifesté des regrets». Il a aussi assuré que la femme «est déjà en deuil» suite à ce drame.