Covid-19 : Des experts marocains rassurent quant à l’efficacité du vaccin chinois de Sinopharm

Des experts marocains ont rassuré, dimanche, quant à l’efficacité du vaccin chinois de l’entreprise d'État chinoise Sinopharm, alors que le Maroc s’apprête, dans les prochains jours, à lancer une campagne de vaccination contre le coronavirus.

Le professeur Moulay Mustapha Ennaji, virologue et directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, a reconnu que «de nombreux citoyens marocains doutent de la capacité chinoise à produire un vaccin contre le Covid-19». «Ils ignorent que la Chine a une longue tradition dans les expériences de recherche liées aux virus, sachant que tous les laboratoires qui travaillent à la production de vaccins contre le coronavirus dans le monde ont des partenariats avec des laboratoires chinois», a-t-il ajouté.

Intervenant lors d’une visioconférence organisée par Hespress, l’expert a affirmé que le royaume «a participé à la phase d'essais cliniques pour connaître les effets du vaccin sur les gènes des Marocains, qui ont également donné des résultats positifs dans le but de rassurer les Marocains quant à ce vaccin». «Le vaccin chinois repose sur une recherche scientifique d'une grande crédibilité, car cela a été publié dans des revues internationales de recherche, en plus du fait que la plus haute autorité du pays, ainsi que le comité technique concerné, ne risqueront pas du tout la vie des Marocains», a-t-il ajouté. Et de rappeler que l’efficacité du vaccin chinois atteint «96%».

De son côté, Moulay Said Afif, président de la Fédération nationale de la santé, a confirmé que «la seule solution à la pandémie du coronavirus reste d'adopter un vaccin définitif, qui mettrait fin à l'urgence sanitaire dans laquelle le monde vit». «Il n'y a pas de traitement efficace contre le Covid-19 et le seul moyen de lutter contre ce virus est la vaccination, qui est supervisée par le comité scientifique et technique», a-t-il insisté, se félicitant du fait que le Maroc «a été l'un des premiers pays à recevoir le vaccin grâce aux directives royales».