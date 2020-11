Le PAM lance son nouvel organe de presse baptisé «Le Tracteur»

Le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) a lancé son organe de presse «Le Tracteur» en édition bilingue arabe et française.

Dans l'éditorial de ce premier numéro, le secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi explique que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la volonté du PAM, 2ème force politique du pays, à apporter une «contribution décisive et à grande échelle à l'action et au rayonnement du Royaume».

«Le Tracteur» vient donc étoffer l'offre médiatique du PAM et inscrire sa présence dans la presse écrite, après la création antérieure d'un site d'information. Ce site électronique, d'abord disponible en langue arabe uniquement, a été doté d'une version en français et une autre en anglais, en vue «de renforcer la communication du parti avec ses militants et avec l'opinion publique».

Le renforcement de la présence du PAM sur le net sera le moyen idéal pour défendre l'image et les causes sacrées du royaume, ainsi que le projet politique et sociétal du PAM, indique, à ce propos, Abdellatif Ouahbi.

Entièrement consacrée à El Guerguarate, cette première édition reprend un communiqué du bureau politique du parti qui «dénonce les provocations stériles et irréfléchies des séparatistes du Polisario» en sa Une. Le corps du numéro est, quant à lui, dédié à l'opération de rétablissement de l’ordre et de la circulation dans la zone tampon.