Covid-19 : Le CHU Mohammed VI de Marrakech rend hommage à son personnel soignant

Une cérémonie en hommage au personnel soignant, toutes catégories confondues, du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a été organisée, dimanche à la commune d'Agafay (environs de Marrakech), afin de louer les efforts et sacrifices consentis par les cadres de la santé et leur engagement sans faille dans la lutte contre la Covid-19.

Organisée par le CHU Mohammed VI et l'Association des œuvres sociales relevant de cet établissement hospitalier, cette initiative a été l’occasion de rendre hommage à la détermination constante, au sens élevé de responsabilité, au courage et au comportement citoyen dont les cadres et le corps soignant du CHU ont fait montre depuis le déclenchement de la crise de la Covid-19.

«C’est un moment de soulagement et de détente, une parenthèse dans un quotidien parfois lourd et dur à gérer pour les cadres de santé du CHU, en première ligne depuis de nombreux mois pour porter assistance aux malades atteints par la Covid-19», a souligné dans une déclaration à la MAP, Dr. Abdelmajid Takoui, coordinateur général de l’unité Covid-19 à la Direction générale du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Tout en déplorant le fait que «quelque 590 éléments du personnel soignant au CHU Mohammed VI de Marrakech ont été infectés par le nouveau coronavirus, dont 57 cas toujours actifs», Dr. Takoui a relevé que tous les cadres de santé ont travaillé, d’arrache-pied, pendant plus de 9 mois sans prendre un seul jour de congé. «Ce sont des véritables héros de notre pays», s'est-il félicité.

Pour sa part, Nadia Khnigue, infirmière-chef au service médecine de travail au CHU Mohammed VI, a adressé ses remerciements aux responsables du CHU pour cette initiative «louable qui permet au personnel de la santé de décompresser et prendre un bol d'air après de longs mois de lutte contre une maladie, qui a atteint un nombre de nos consœurs et confrères».

«C’est un moment pour se ressourcer et refaire le plein d’énergie pour faire face à une pandémie qui ne cesse de faire des victimes chaque jour», a-t-elle poursuivi, faisant savoir que tous les cadres de santé du CHU Mohammed VI sont plus que jamais mobilisés pour servir, avec abnégation et dévouement, au mieux les citoyens.