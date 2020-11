El Guerguerate : Amnesty appelle à surveiller les droits de l’Homme à Tindouf et au Sahara

Amnesty International a réitéré, ce lundi, son appel visant à doter la MINURSO de mécanismes de surveillance des droits de l’Homme au Sahara ainsi que dans les camps de Tindouf.

«Au cours de la dernière décennie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ignoré les appels d'Amnesty International et d'autres à ajouter une composante droits humains à la MINURSO, ce qui permettrait de surveiller et de rendre compte des violations des droits humains, comme le font la grande majorité des missions comparables de l'ONU», indique l’ONG dans un communiqué.

Elle précise, dans le sillage de l’intervention des FAR à El Guerguerate, avoir été informée par des organisations locales de surveillance de la situation des droits de l'Homme. «L'opération militaire marocaine a été suivie d'une répression des militants sahraouis par la police marocaine, comprenant des descentes contre des maisons, une surveillance accrue et des arrestations», rapporte-t-elle.

«Bien qu'aucune victime civile n'ait été signalée dans les affrontements, les derniers développements sont un rappel brutal de la nécessité urgente d'un mécanisme de surveillance des droits de l'Homme indépendant, impartial et efficace dans le territoire, ainsi que dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie», plaide-t-elle.

Pour Amnesty, ces derniers développements s’ajoutent au fait que «l’accès à la région est devenu de plus en plus difficile pour les observateurs extérieurs, car la situation des droits de l’Homme a continué de se détériorer». «Aujourd'hui, les organisations internationales de défense des droits de l'homme sont très rarement autorisées à surveiller et à rendre compte depuis le terrain, que ce soit au Sahara occidental ou dans les camps de réfugiés de Tindouf. Cela doit changer, en particulier (...) avec la possibilité d'une reprise des combats mettant en danger les civils et une répression intensifiée de la dissidence des deux côtés», dénonce-t-elle.