Covid-19 : 4 115 nouveaux cas au Maroc, principalement à Casablanca, Salé et Agadir  

Jusqu’à 17h ce dimanche, 4 115 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 353 803 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 974,3, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 11,3 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le Maroc a enregistré 3 740 nouvelles guérisons, portant à 302 314 le nombre total, avec un taux de rémission de 85,4%.

En revanche, 50 morts sont à déplorer, portant à 5 789 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,6%. 17 de ces décès ont été enregistrés dans la région Casablanca-Settat, 6 à Rabat-Salé-Kénitra, , 6 dans l’Oriental, 5 à Fès-Meknès, 4 à Marrakech-Safi, 4 à Guelmim-Oued Noun, 3 à Souss-Massa, 2 à Beni Mellal-Khénifra, 1 décès à Drâa-Tafilalet, 1 à Dakhla-Oued Ed-Dahab et un autre à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Maroc compte désormais 45 700 cas actifs sous traitement. 1 041 patients restent dans un état critique (dont 103 nouveaux cas lors des dernières 24h) tandis que 91 sont sous intubation.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat vient en premier, avec 1 601 cas : 1 304 à Casablanca, 72 à Mohammedia, 66 à El Jadida, 44 à Settat, 36 à Berrechid, 35 à Nouaceur, 32 à Médiouna, 10 à Benslimane et 2 cas à Sidi Bennour. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 704 cas : 259 à Salé, 130 à Skhirat-Témara, 90 à Kénitra, 78 à Rabat, 53 à Khemisset, 51 à Sidi Kacem et 43 cas à Sidi Slimane.

Souss-Massa suit avec 544 nouveaux cas entre hier et aujourd’hui : 221 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 141 à Inzegane-Aït Melloul, 80 à Tiznit, 69 à Taroudant et 33 à Chtouka-Ait Baha. De plus, 375 nouvelles infections ont été enregistrées à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 116 à Tanger-Assilah, 82 à Tétouan, 46 à Al Hoceima, 45 à Larache, 29 à M’diq-Fnideq, 28 à Chefchaouen, 25 à Ouazzane et 4 cas à Fahs Anjra.

Marrakech-Safi a recensé, pour sa part, 256 nouveaux cas : 139 à Marrakech, 35 à Essaouira, 32 à Safi, 22 à Kelaa des Sraghna, 16 à Chichaoua, 5 à Al Haouz, 4 à Youssoufia et 3 cas dans la province de Rhamna. L’Oriental a recensé, de son côté, 152 nouvelles infections : 76 à Oujda-Angad, 25 à Nador, 17 à Taourirt, 11 à Berkane, 9 à Driouch, 8 à Guercif 26, 5 à Jerada et 1 cas à Figuig.

De plus, la région de Guelmim-Oued Noun a enregistré, entre hier et aujourd’hui, 140 nouveaux cas (66 à Guelmim, 43 à Tan Tan, 24 à Assa Zag et 7 cas à Sidi Ifni) alors que Laâyoune-Sakia El Hamra a recensé 136 nouvelles infections (123 à Laâyoune, 7 à Es-Smara et 6 cas à Boujdour).

Il s’agit aussi de 83 cas confirmés à Fès-Meknès (29 à Fès, 24 à Taza, 10 à Meknès, 6 à Sefrou, 5 à Ifrane, 4 à Taounate, 3 à El Hajeb et 2 cas à Moulay Yacoub) et 78 autres à Drâa-Tafilalet (34 à Errachidia, 21 à Tinghir, 12 à Midelt, 8 à Zagora et 3 cas à Ouarzazate).

Enfin, Beni Mellal-Khénifra a recensé 23 infections (9 à Fqih Bensaleh, 6 à Beni Mellal, 4 à Khouribga, 2 cas à Khénifra et 2 autres à Azilal), tandis que 23 autres ont été confirmées à la province d’Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Ed-Dahab).