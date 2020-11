L’association Anaïs ouvre un restaurant employant des personnes trisomiques à Bouskoura

A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre 2020, l’association nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap mental (Anaïs) annonce l’ouverture de son premier restaurant inclusif «Le Coin Anaïs» à Bouskoura.

«En quête d’investigation et recherche de projet innovant, Anaïs a créé le "Coin Anaïs", un espace de 80m2 qui offrira des solutions inédites à la problématique d’exclusion des jeunes en situation de handicap mental du marché de l’emploi, en les mettant dans une situation réelle de travail et en leur permettant Autonomie et Insertion socioprofessionnelle», indique un communiqué de l’ONG parvenu à Yabiladi.

Il s’agit d’un espace de restauration rapide qui propose des produits de pâtisseries préparés par les ateliers de formation d’Anaïs et des repas faits maison et certifiés de son partenaire social «La Buvette du Maroc».

L’objectif est de «sensibiliser concrètement à une Insertion professionnelle appropriée, qui prend en compte aussi bien les capacités que les aptitudes et les potentialités des personnes en situation de handicap mental et de démontrer qu’avec une bonne formation, ces personnes sont capables d’assurer leur poste avec les mêmes normes attendues dans tous les autres espaces de restauration rapide», ajoute le communiqué.

Cette initiative innovante est née d’une collaboration avec les partenaires sociaux BHF Atlas peintures et La Buvette du Maroc. Le projet est soutenu par la Fondation Drosos. L’association Anaïs œuvre, depuis 1991, dans la défense des droits des personnes en situation du handicap mental.