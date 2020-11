Paris : Une ONG de Marocains porte plainte contre des militants pro-Polisario pour coups et blessures lors d’un rassemblement

L’Union des associations des Marocains de l’Essonne (UAME) a annoncé, samedi, qu’elle portera plainte contre des individus pour coups et blessures, suite à un accrochage survenu, le même jour, lors d’un rassemblement, Place de la République à Paris.

Cité par Atlasinfo, Mohamed Rakoub, président de l’UAME et de l’association Amitié France-Maroc a indiqué qu’un rassemblement pour la marocanité du Sahara «se déroulait pacifiquement quand des mercenaires du Polisario, épaulés par des voyous brandissant des drapeaux de la “république” autoproclamée de Tindouf et de l’Algérie, ont surgi avec des bâtons pour attaquer les gens».

«J’ai reçu moi-même des coups en tentant de protéger une femme âgée qui était rouée de coups. Au total neuf personnes ont été blessées par ces baltagias.» Mohamed Rakoub

Des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux depuis samedi montrent comment des hommes portant des drapeaux de la «RASD» et des bâtons s’attaquent à d’autres, qui portaient des drapeaux du Maroc, lors de ce rassemblement. Celui-ci vire ainsi à des accrochages entre individus.

Selon des sources médiatiques, les Marocains se sont rassemblés pour contrer une manifestation pro-Polisario, les uns défendant la Marocanité du Sahara et soutenant l’opération récente des FAR à El Guerguerate, les autres dénonçant cette intervention et scandant des slogans pro-Polisario et anti-marocains. Les deux groupes étant présents sur le même lieu, les insultes et provocations se sont ainsi transformés en rixe.