Santé : Ait Taleb promet 2 260 lits supplémentaires au titre de l'année 2021

Les nouveaux projets hospitaliers prévus au titre de l'année 2021 seront dotés d'une capacité litière supplémentaires de 2 260 lits, a fait savoir, samedi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Il s'agit de la reconstruction du Centre hospitalier et universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, la construction de huit centres hospitaliers provinciaux, la construction d’un centre hospitalier régional à Oujda et la construction de 11 hôpitaux de proximité, a précisé le ministre lors de la présentation du projet de budget de son département devant la commission de l'enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des conseillers.

Le programme d’action comprend également, selon le ministre, l'élargissement de la couverture médicale de base dans la perspective d'une couverture sanitaire universelle d'ici la fin de 2022, le renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies, la mobilisation des ressources humaines, ainsi que la consolidation de la gouvernance du secteur entre autres.

Khalid Ait Taleb a précisé que le budget alloué à son département s'élève à 19,774 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2021, soulignant à cet égard le caractère prioritaire de l'élargissement de la couverture médicale de base. Il s'agit d'une augmentation de 1,090 milliard de dirhams du budget sectoriel de la Santé, soit une progression de 5,8% en comparaison avec l'année budgétaire en cours.

En outre, il a passé en revue les divers axes de la réforme du système de santé, à savoir le renforcement de l'investissement public et du partenariat public-privé, la promotion de l'industrie nationale du médicament, la réforme institutionnelle et la gestion proactive des programmes de santé.

Le responsable a d'autre part rappelé que 69% de la population marocaine bénéficie de la couverture sanitaire de base jusqu'en 2019, alors que le Régime d’assistance médicale (Ramed) couvre plus de 16,5 millions de personnes jusqu'en septembre 2020. Les hôpitaux publics et les CHU ont offert plus de sept millions de prestations compte tenue des mesures prises dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, a-t-il rappelé.