Coupe de la CAF : Le TAS Casablanca s’impose 1-0 chez les Gambiens de FC Gamtel

Le TAS Casablanca s’est imposé sur le score de 1 but à 0 en déplacement chez les Gambiens de FC Gamtel, en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF, disputé samedi à Banjul. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Youness Reyani (84e).

Lors de la première période, le club casablancais, vainqueur de la Coupe du Trône et qui découvre cette compétition pour la première fois de son histoire, a raté plusieurs occasions d'ouvrir la marque, notamment grâce au duo Ayoub Nebgui et Otmane Fadis qui n’ont pas réussi à concrétiser deux réelles opportunités aux 34e et 38e minutes.

Le club de Hay Mohammadi sera ainsi appelé à confirmer cette bonne performance lors du match retour prévu à Casablanca. En cas de qualification, il affrontera les Béninois d’ESAE FC.