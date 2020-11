Liga : Youssef En-Nesyri offre la victoire au FC Séville contre Huesca

L'international marocain Youssef En-Nesyri a offert une précieuse victoire au FC Séville contre Huesca lors d'un match, disputé samedi, comptant pour la 11ème journée du championnat espagnol.

L’attaquant de 23 ans a inscrit l’unique but de la rencontre à la 83ème minute suite à une passe décisive de l’Argentin Lucas Ocampos.

En-Nesyri, qui a marqué son 4ème but de la saison, a fait sa rentrée à la 74ème minute en remplacement d’Oliver Torres.

HIGHLIGHTS | @ennesyri9 strikes in the 83rd minute to earn all three points for @SevillaFC_ENG. ❤️➕3⃣



? #HuescaSevillaFC pic.twitter.com/JGSjmwEa2z