Migration : Vox recommande de suspendre l'octoi de visas aux Marocains

Vox se montre, une nouvelle fois, partisan d’une ligne dure contre l’immigration irrégulière. La formation d’extrême droite recommande au gouvernement espagnol d’adopter une série de décision devant freiner les arrivées de pateras sur les côtes des Iles Canaries, rapporte des médias ibériques.

Vox propose ainsi de suspendre l’octroi de visas aux Marocains, Algériens et Mauritaniens. Une mesure de rétorsion jusqu’à ce que «ces pays acceptent le rapatriement de tous les immigrés irréguliers» en direction de l’Espagne.

Le parti de Santiago Abascal invite aussi l’Union européenne à décréter «des sanctions économiques» contre Rabat, Alger et Nouakchott sous prétexte que les trois capitales ne collaborent pas dans la lutte contre le phénomène. Vox demande aux Vingt-sept de dénoncer devant les institutions internationales l’ «agression que subie l’Espagne de la part de ces Etats d’Afrique du nord».

Le parti d'extrême-droite propose au gouvernement de coalition de gauche de déclarer la crise migratoire comme «Situation d’intérêt de sécurité nationale», conformément aux articles 23 et 24 de la loi sur la Sécurité Nationale, publiée au bulletin officiel du 28 septembre 2020. Une déclaration attribuée au «Conseil de sécurité nationale», présidé par le chef du gouvernement et dont le tour de table comprend notamment le chef des armées et le directeur général des renseignements.