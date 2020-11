Maroc : L'ADII lance deux produits dédiés à l'entreprise et au consommateur

L'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a lancé, vendredi à Rabat, deux nouveaux produits baptisés «[email protected]» et «Bayyan [email protected]», destinés à l'entreprise et au grand public, venant ainsi enrichir la palette des prestations en ligne offertes par l'ADII à ses clients-usagers.

Le premier produit, [email protected], est une plateforme web personnalisée destinée, dans un premier temps, aux chefs d’entreprise. Il a pour vocation de leur offrir une vue d’ensemble sur leurs opérations douanières, la possibilité d’en assurer le suivi au quotidien et en temps réel et ainsi de leur permettre de disposer d’informations fiables et actualisées les aidant à mieux identifier d’éventuelles contraintes et à anticiper les risques potentiels.

Le second produit, «Bayyan [email protected]», est une application mobile gratuite qui contribue à la protection des consommateurs en les informant sur l’authenticité de certains produits du marché. Concrètement, il suffit de scanner, via la caméra d’un Smartphone, le code QR imprimé sur la vignette fiscale apposée sur l’emballage du produit, ou d’introduire les 8 caractères qui figurent directement sur certains produits, lorsqu’ils ne comportent pas de vignettes fiscales. Le résultat restitué permet de s’assurer de l’authenticité du produit mis en vente et de prendre connaissance de certaines de ses caractéristiques.

S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de ces deux produits digitaux, le directeur général de l’ADII, Nabyl Lakhdar a souligné que les deux produits permettront d'améliorer la relation avec les opérateurs et le consommateur, en leur donnant accès à l'information douanière dont ils ont besoin de manière «rapide», «simple» et «transparente».