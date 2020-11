Maroc : Temps froid et températures variant entre -5/0°C et 4/10°C jusqu'à lundi

Du temps froid et des averses orageuses localement fortes sont attendus du samedi au lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, un temps froid variant entre -5/0°C et 4/10°C est prévu du samedi au lundi dans les provinces d'Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Midelt, Ifrane, Khenifra, Sefrou, Taourirt, Figuig, Tinghir, Boulemane et les reliefs relevant d'Ouarzazate et d'Errachidia, a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange.

Des averses orageuses localement fortes intéresseront, le dimanche de 00h à 10h00, les provinces de Safi, Sidi Bennour et El-Jadida.

Selon le bulletin, des averses orageuses localement modérées intéresseront, dimanche entre 09h00 et 15h00, les provinces d’Essaouira et Agadir-Ida-Outanane, alors que des pluies modérées seront également prévues cette nuit sur les provinces de Larache,Tanger-Asilah et Kenitra.

Ces averses orageuses pourront être accompagnées de grêle par endroits, prévient la même source.